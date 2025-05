Gramadense empata em casa e Brasil-Far sofre primeira derrota na Divisão de Acesso

Duelo em Gramado teve boas oportunidades, mas nenhum gol. Renata Medina / ECI,Divulgação

Mais dois representantes da Serra entraram em campo na tarde fria e chuvosa desta quarta-feira (28) pela terceira rodada da Divisão de Acesso. Em casa, o Gramadense empatou com o Inter-SM sem gols, enquanto o Brasil-Far foi derrotado pelo Santa Cruz por 2 a 0, atuando como visitante.

Na Vila Olímpica, em Gramado, as duas equipes tiveram boas oportunidades, mas não conseguiram mostrar efetividade. Com o 0 a 0, o Gramadense somou seu segundo ponto na competição, já que teve o jogo diante do Brasil-Far adiado. Na próxima partida, o adversário será o Bagé, sábado (31), às 15h, no Estádio Pedra Moura.

Já no Estádio dos Plátanos, os gols da partida saíram no segundo tempo. Aos 11 minutos, após lançamento para a área, o goleiro Pablo, do Brasil-Far, falhou e Patrick mandou para as redes. No fim, o rubro-verde pressionava e ofereceu o contra-ataque. Marco Antônio entrou livre na área e tocou entre as pernas de Pablo garantindo o 2 a 0 para o Santa Cruz.

O Brasil tem três pontos na tabela, com um jogo a menos do que os rivais, e volta a campo no domingo (1), às 15h30min, quando enfrenta o União-FW.