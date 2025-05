Goleiro desfalca o Juventude diante do Grêmio; veja a possível escalação

Gustavo disputou seis das 10 partidas do Juventude até o momento. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude terá um desfalque importante para a partida contra o Grêmio, no próximo domingo (1º), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 11ª rodada do Brasileirão. O goleiro titular, Gustavo, foi diagnosticado com uma lesão muscular de grau dois no adutor da coxa direita.

Gustavo sentiu a lesão na coxa durante o primeiro tempo da partida anterior contra o Bragantino, que terminou com derrota por 1 a 0. Ele precisou ser substituído no intervalo. Uma lesão de grau dois geralmente requer um período de recuperação estimado entre três e seis semanas, o que confirma a ausência do goleiro para o jogo de domingo. Marcão será o titular na meta do Juventude diante do Grêmio.

Além de Gustavo, o volante Jadson também será baixa confirmada. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Bragantino e, portanto, cumprirá suspensão automática. Para a vaga no meio-campo, o técnico Claudio Tencati tem como opções Peixoto, Mandaca, Giraldo e Davi Góes.

Em relação a outros jogadores, o zagueiro Wilker Ángel não atuou contra o Bragantino devido a dores na panturrilha. Contudo, o atleta foi liberado pelo departamento médico e, caso não apresente dores até o dia do jogo, estará à disposição da comissão técnica. Já o zagueiro Rodrigo Sam, que deixou a partida passada com dores no púbis, está recuperado.

No treino desta quinta-feira (29), Rodrigo Sam e Caíque foram preservados por controle de carga, uma estratégia que visa o gerenciamento da intensidade e do volume dos treinamentos para evitar o desgaste excessivo dos atletas.