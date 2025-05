Ginásio lotado e craques na quadra: Gigantes do Vôlei mostra força da modalidade no Estado

Jogo principal durou pouco menos de duas horas. Morphine Produções / Divulgação

A saudade era grande. E isso ficou evidente para quem esteve presente no Ginásio do Sesi. O Desafio Gigantes do Vôlei, realizado neste sábado (17) em Caxias do Sul, fez as mais de cinco mil pessoas se reencontrarem com os grandes jogos da modalidade no Rio Grande do Sul.

O Estado hoje não tem um representante na Superliga, seja masculina ou feminina, e o evento foi considerado um lançamento do projeto de retomada do alto rendimento na cidade.

O placar final no jogo festivo foi o menos importante, mas a vitória ficou com o RS Olímpico, de Cachopa e Wallace, diante do Gigantes do Vôlei, de Gustavão e Facundo Conte, por 2 sets a 1, de virada. As parciais foram de 20/25, 27/25 e 25/20.

A ausência foi o ex-jogador Murilo Endres, que por conta de um problema de saúde, não veio a Caxias do Sul. Por outro lado, o irmão mais velho Gustavo, campeão olímpico em 2004, foi o comandante de uma das equipes e elogiou a iniciativa do evento.

— Nosso estado é um dos que mais revelam de base para o Brasil e a gente não tem uma equipe adulta. Mais de seis anos que não temos. Essa ideia do Gustavão de trazer estrelas e buscar parceiros, que possam acreditar no projeto, é muito interessante. Precisar atrair o público e espero realmente que o pessoal faça acontecer — destacou Gustavo Endres

A resposta do torcedor caxiense e gaúcho foi notada logo cedo. A partida principal teve início às 19h, mas antes das 16h o ginásio já recebida um grande público. Depois de um jogo amistoso entre os times sub-19 da Apaavôlei, de Caxias, e do Vôlei Nova Petrópolis, o clima esquentou ainda mais nas arquibancadas.

A cada ídolo que chegava, aumentava a euforia em busca de um autógrafo ou de fotos com os ídolos nas arquibancadas próximas aos vestiários. A entrada oficial dos atletas ocorreu a partir das 18h, e gerou uma grande festa conforme cada nome foi chamado.

O oposto Alan, o ponteiro Lucas Bergman e o levantador caxiense Fernando Cachopa, que atualmente defendem a seleção brasileira, os campeões olímpicos Wallace, Éder Carbonera e Maurício Borges, e o argentino Facundo Conte foram os mais ovacionados.

— É um evento muito grandioso, com ingressos esgotados. É uma honra estar aqui, o Gustavão é um amigaço e tem muitos caras que são parceiros das antigas. Fico feliz por estar participando deste momento, de tentar reerguer o vôlei por aqui, que sempre teve tradição, com a UCS, em Caxias do Sul, o Bento Vôlei. Espero que isso seja a primeira iniciativa e que dê resultado — comentou o oposto Wallace, multicampeão pelo Sada/Cruzeiro e ouro com a Seleção no Rio/2016.

Outro campeão olímpico, Maurício Borges valorizou a oportunidade de retornar ao Rio Grande do Sul:

— Depois de muito tempo, voltar a jogar no Sul. É um projeto maravilho de retomada do vôlei gaúcho. Ajudar essa galera do bom e reencontrar amigos, é muito bom. Viemos mais para brincar, com o fundo solidário e dessa retomada no Sul, que é uma base importante para o Brasil.

A iniciativa liderada pelos ex-jogadores Gustavão, Clinty e Feijão agora buscará o próximo passo, de concretizar apoios e viabilizar a participação de um time adulto na Superliga C, no segundo semestre deste ano.