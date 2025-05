Fim da invencibilidade: ACBF leva virada em casa e perde para o Marreco 

A ACBF perdeu a invencibilidade na Liga Nacional de Futsal (LNF). Na noite desta terça-feira (27), jogando em casa, o time de Carlos Barbosa levou 5 a 2 do Marreco, no Centro Municipal de Eventos.

O duelo foi válido pela quinta rodada da competição nacional. Com o resultado, a ACBF permanece com oito pontos — duas vitórias e dois empates —, na 10ª colocação.

Ainda com os desfalques dos alas Alves e Murilo, o técnico Peri Fuentes escalou o quinteto inicial com Pedro Bianchini, Daniel, Mithyuê, Bruno Iacovino e Barbosinha. E a ACBF começou bem. Logo aos quatro minutos, Barbosinha tabelou com Iacovino e finalizou cruzado para fazer 1 a 0.