Figueirense x Caxias: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Grená entra em campo fora de casa pela Série C Arte Pioneiro / Agencia RBS

O Caxias enfrenta o Figueirense fora de casa pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Grená vem de vitória sobre o Guarani pelo placar de 2 a 0. O jogo contra o time catarinense será na segunda-feira (5), às 19h30min, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

O Caxias busca a sua primeira vitória fora de casa na Série C desde o seu retorno à Terceira Divisão Nacional. No ano passado, o Grená não conseguiu nenhuma vitória longe do Estádio Centenário.

Prováveis escalações

FIGUEIRENSE: Fabrício; Léo Maia, Lucas, Ligger e Leonan; Rafinha, Flávio e Gabriel; Renan, Felipe Augusto e Marlyson. Técnico: Pintado

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago (Calyson), Douglas Skilo e Willen Mota. Técnico: Júnior Rocha

Arbitragem para Figueirense x Caxias

Marcello Ruda Neves Ramos da Costa-DF com os auxiliares José Reinaldo Nascimento Júnior-DF e Lucas Torquato Guerra-DF. O quarto árbitro é William Machado Steffen-SC

Onde assistir a Figueirense x Caxias

DAZN e Nosso Futebol (YouTube) anunciam a transmissão com imagens do confronto.

Como chegam

Após vencer na sua estreia no comando do Grená, o técnico Junior Rocha teve a primeira semana cheia de treinos para trabalhar com o elenco de jogadores. Na vitória sobre o Guarani, por 2 a 0, a equipe não levou gol e já adotou uma postura diferente. O treinador tem a chance de repetir o time do Caxias para o jogo em Florianópolis. A dúvida que fica é no ataque, com Calyson podendo entrar no lugar de Iago.