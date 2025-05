FGF divulga nova tabela detalhada da Divisão Acesso; veja os jogos dos times da Serra

Esportivo estreou com empate, em 1 a 1, com o União Frederiquense.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou uma nova tabela detalhada da Divisão de Acesso. Depois da desistência do Futebol com Vida, a competição precisou passar por mudanças. Um Conselho Técnico Extraordinário aprovou por unanimidade, que a tabela seria ajustada para maior equilíbrio da competição.

Com um time a menos, em razão do abandono da competição por parte do Futebol com Vida, o clube já está automaticamente rebaixado para a Terceirona. Assim, a Divisão de Acesso de 2025 terá somente mais uma equipe rebaixada.