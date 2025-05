Farrapos estreia em casa pelo Brasileiro de Rugby XV

O Farrapos Rugby Clube estreia em casa neste sábado (24), no Campeonato Brasileiro de Rugby XV, o Super 12. Pela segunda rodada, o alviverde enfrenta o Joaca, de Santa Catarina, às 15h, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves.

O ingressos para o jogo é um quilo de alimento não perecível, a equipe do técnico Guilherme Coghetto busca a vitória para se manter na liderança isolada do Grupo A do nacional. No histórico de confrontos, o time da Serra é o favorito, visto que nunca perdeu para os catarinenses.