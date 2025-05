"Estou muito feliz com o momento", diz destaque do Juventude no Brasileirão sub-20

Gui Teixeira marcou os dois gols do Juventude diante do Fluminense. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

Após oito rodadas disputadas, o Juventude está entre as melhores equipes do Campeonato Brasileiro sub-20. O time alviverde ocupa a terceira colocação com 16 pontos e um aproveitamento de 66%. Entre os destaques da equipe o meia Guilherme Teixeira, 20 anos.

O Juventude garantiu presença no G-4 ao vencer o Fluminense, por 2 a 0, com os dois gols de Guilherme Teixeira, na quarta-feira (30). O camisa 10 chegou a cinco gols na competição e está a dois gols do artilheiro do campeonato.

— Estou muito feliz com o momento que estou vivendo, pelos gols que estão saindo e por estar ajudando o clube. Claro que já almejava começar a competição bem, mas poder estar ajudando a minha equipe com gols e assistências, até por ser um meia eu fico muito feliz — comentou o jogador, que marcou diante do Fluminense, duas vezes, Inter, Palmeiras e Botafogo.

Na próxima rodada, o Juventude enfrenta o Atlético-GO, na quarta-feira (7), às 15h, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. O objetivo é manter o bom momento do time comandado por Filipe Dias.

— Tenho que ressaltar o trabalho de toda equipe, de nossa comissão técnica, por tudo que estamos conquistando e acredito que tem muita coisa boa por vir. Estamos muito focados e assim os resultados coletivos e individuais aparecem naturalmente — disse.

Gui tem contrato com o Juventude até janeiro de 2026 e desperta atenção de clubes do Brasil e do exterior. No ano passado, o jogador retornou de empréstimo do Flamengo. O clube carioca não exerceu a opção de compra estabelecida no acordo inicial.