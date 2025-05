"Estancar esse momento de negatividade era importante", afirma técnico do Juventude

Tencati (E) terá semana cheia para preparar a equipe que encara o Bragantino. Ulisses Castro / Agencia RBS

O grupo de jogadores do Juventude volta aos treinos nesta terça-feira (20) após empatar com o Fluminense na última rodada do Brasileirão 2025. O Alviverde ganha uma semana cheia para se preparar para o duelo com o Bragantino, fora de casa, pela 10ª rodada.

A equipe está há seis jogos sem vencer, com quatro derrotas e dois empates. P resultado do fim de semana manteve o Ju na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com oito pontos.

No entanto, o técnico Claudio Tencati garante que o Verdão deu um passo importante no empate com o Fluminense, ao estancar as derrotas sofridas em um duelo que marcou sua estreia na casamata do Alfredo Jaconi.

— Melhoramos alguns posicionamentos, demos alguns indicativos daquilo que tinha que ser feito. E vejo que a equipe cresceu no jogo e chegou a ser melhor do que o Fluminense. Estancar esse momento de negatividade era importante. Trabalhamos para vencer. Somamos um ponto. Esse ponto é importante, porque daqui a pouco, numa somatória, numa vitória que virá, a gente vai pisar fora da zona de rebaixamento — avaliou o treinador alviverde.

O duelo em Bragança Paulista será apenas na segunda-feira (26). Tencati não perdeu nenhum atleta por suspensão ou lesão. E ainda, o técnico poderá contar com o lateral-esquerdo Felipinho, que se recupera de uma lesão muscular.