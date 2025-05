Estádio reformado e técnico rodado: adversário do Caxias, Itabaiana tem o menor investimento da Série C

Estádio Mendonção foi reformado na temporada de 2024. mateusmendoncafotografia / AOI / Divulgação

Na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos, o Itabaiana está no caminho do Caxias na sétima rodada da competição. O jogo será neste sábado (24), às 19h30min, no Estádio Etelvino Mendonça, em Sergipe. Em levantamento realizado pelo Pioneiro, o clube tem a menor folha da competição. O investimento mensal é de R$ 300 mil.

Com apenas uma vitória na Série C, o adversário grená está em crise. O time vem de quatro derrotas e um empate nesta arrancada de competição. O elenco conta com o atacante Robinho, que defendeu o Caxias em 2024. A equipe é treinada por Roberto Cavalo, 62 anos, que tem passagens por Criciúma, Oeste, Brasiliense, Paraná, Bahia, Náutico e Chapecoense. O técnico, que também trabalhou no Caxias em 2001 e 2002, não conseguiu ainda repetir a escalação nas primeiras seis partidas.

O clube sergipano voltou à Série C após 20 anos. Sediado no município de mesmo nome, a cidade é a terceira mais populosa do Estado, com 103.620 habitantes, atrás de Nossa Senhora do Socorro, conforme o sendo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Itabaiana fica a 54 km da capital Aracaju. O município detém o título de Capital Nacional do Caminhão devido a sua afinidade econômica e cultural com a atividade.