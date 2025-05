Esportivo perde em casa e segue sem vencer na Divisão de Acesso

Partida foi com chuva e frio intenso em Bento Gonçalves.

O Esportivo entrou em campo pela terceira rodada da Divisão de Acesso. Na noite congelante de terça-feira, a equipe de Bento Gonçalves recebeu o Aimoré. O jogo foi realizado no Estádio Montanha dos vinhedos. Quem levou a melhor foi Índio Capilé. A equipe de São Leopoldo venceu pelo placar de 3 a 1.

No duelo na Montanha, aos 19 minutos do primeiro tempo, após escanteio pela direita, Micael completou de cabeça para abrir o placar para o Aimoré. O segundo gol dos visitantes ocorreu dois minutos depois. Após jogada pelo meio, o atacante Ariel recebeu na área e tocou na saída do goleiro adversário.