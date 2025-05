Esportivo e Brasil-Far realizam jogo-treino antes da estreia na Divisão de Acesso

Jogo-treino será no estádio Montanha dos Vinhedos.

O Esportivo e o Brasil-Far estão na fase final de preparação para a Divisão de Acesso. Por isso, os dois times se enfrentam, nesta sexta-feira (9), no último jogo-treino antes da estreia na competição. O teste será, às 19h, no estádio Montanha dos Vinhedos.

A partida será oportunidade para acertar as equipes e definir a melhor formação para o começo do torneio. O Esportivo estreia dia 17 de maio, contra o União Frederiquense, também na Montanha dos Vinhedos, às 16h. No mesmo dia, o Brasil-Far visita o Real Sport Club, às 15h.