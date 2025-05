Esportivo anuncia dois reforços para a sequência da Divisão de Acesso

Para o setor ofensivo, chega Joesley , proveniente do Águia Negra-MS. O atacante já vestiu as camisas do Paraná, Primavera, Monsoon e teve passagens por dois clubes portugueses, Sobrado e Leiria.

Com estes dois novos reforços, o Esportivo, do técnico Alê Menezes, segue firme em busca do acesso à elite do Campeonato Gaúcho. O próximo desafio será no domingo (25), às 18h30min, fora de casa, contra o Lajeadense, em Lajeado.