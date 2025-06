Entre classificados e correndo risco de rebaixamento, confira como estão os serranos no Gauchão sub-20

Juventude é o único time da Serra com classificação já garantida.

No próximo domingo (1º), acontece a última rodada da fase classificatória do Gauchão Sub-20. Cinco serranos estão participando da competição: Apafut, Brasil de Farroupilha, Caxias, Esportivo e Juventude.

No grupo A, o Brasil de Farroupilha está em 5º lugar e precisa vencer e torcer para o Real SC perder para garantir uma vaga às quartas de final. Caso o Real SC empate, a equipe da Serra precisa fazer três ou mais gols para classificar.

No final da tabela do grupo, a Apafut já não tem mais chances de classificação, com cinco pontos. O Caxias corre perigo: ainda não pontuou na competição e precisa obrigatoriamente vencer para não ser rebaixado.