Em clássico gaúcho pela Liga Nacional, ACBF derrota o Vélez em Camaquã

Barbosinha (E) marcou um dos gols da partida. Lucka Cyríaco / ACBF, Divulgação

No duelo gaúcho válido pela sexta rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF), melhor para a ACBF. O time de Peri Fuentes se recuperou do último revés em casa e derrotou o Vélez Camaquã por 3 a 1, na noite deste sábado (31), no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã.

Com o resultado, a equipe de Carlos Barbosa chega aos 11 pontos, na nona colocação, com três vitórias, dois empates e uma derrota na LNF. Já o Vélez fica com nove, no 10º lugar.

Atuando fora de casa, a ACBF saiu na frente na primeira etapa. Após ótimo passe de Daniel, Murilo desviou do goleiro e abriu o placar, aos 12 minutos. Porém, em uma falha da defesa do time de Carlos Barbosa, Krawulski driblou o goleiro Pedro Bianchini e deixou tudo igual.

No segundo tempo, o início foi de boas oportunidades para os dois times, mas sem ninguém conseguir balançar as redes. Foi preciso uma jogada individual para derrubar a marcação adversária. Aos 11 minutos, Camilo recebeu na posição de pivô, driblou dois marcadores e, de bico, finalizou no canto: 2 a 1 ACBF.

A vantagem foi ampliada aos 15. Em contra-ataque rápido, Barbosinha bateu na saída do goleiro do Vélez e fechou a conta: 3 a 1 e a terceira vitória da ACBF na competição nacional.