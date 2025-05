Em casa, Farrapos vence o Joaca-SC e segue líder do grupo A do Super 12

Estreando em casa pelo Campeonato Brasileiro de Rugby - Super 12, o Farrapos venceu o Joaca-SC por 41 a 0. A partida foi realizada no último sábado (24), no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves.

Com diversos lesionados, o confronto teve várias paralisações, quebrando o ritmo de jogo das equipes. Apesar disso, o time da casa não encontrou grandes dificuldades para a construção do placar, finalizando o primeiro tempo em 24 a 0.

Com o resultado positivo, o time alviverde segue na liderança do Grupo A do campeonato nacional, com 100% de aproveitamento.