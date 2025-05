"É dolorido, mas tem que estar atento aos 105 minutos de jogo", afirma técnico do Caxias, que admite atuação abaixo 

Júnior Rocha conheceu a primeira derrota no comando Grená. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

O Caxias desperdiçou a chance de assumir a liderança isolada na Série C do Brasileiro. A equipe perdeu para o São Bernardo, fora de casa, pelo placar de 1 a 0. Em caso de vitória, o Caxias seria líder, pois a Ponte Preta perdeu para o Brusque por 4 a 1.

Neste domingo (18), no Estádio 1º de maio, o Grená foi castigado com gol aos 51 minutos. Após o jogo, o técnico Júnior Rocha comentou sobre o resultado negativo, o primeiro no seu comando.

— É dolorido, mas tem que estar atento aos 105 minutos de jogo, porque 90 não é mais. Fizemos um jogo hoje abaixo, tecnicamente, mas coletivamente, em termos táticos, defensivamente, a gente foi bem. Tivemos bastante solidez, apesar de o adversário ter algumas chances, nós também tivemos. Mas eles foram efetivos na última bola do jogo - analisou o treinador em entrevista à Rádio Caxias, que ainda completou sobre o adversário:

— O time do São Bernardo está acostumado aqui. É um time que disputou o Paulista, então tem um entrosamento muito bom. E nós estamos buscando o nosso encaixe, nosso entrosamento. Evoluímos nessa questão de construção desde lá de trás, estamos evoluindo ponto a ponto, da iniciação, da construção e da finalização, tivemos nossas chances aí, mas eles foram mais efetivos.

FALTOU EFETIVIDADE

Ao longo dos mais de 100 minutos, o Caxias teve uma grande chance de gol, que foi no primeiro tempo, quando colocou uma bola na trave do adversário. No segundo tempo, o time não conseguiu levar perigo e foi castigado com gol no fim. O técnico admitiu que faltou efetividade:

— Faltou ser efetivo. A gente teve próximo do nosso gol. Mas como eu falo, e com toda humildade, sem medo de errar, às vezes nós vamos ser superados pelo adversário. Não acho que faltou empenho, dedicação, entrega. Pelo contrário, a gente se dedicou até o final. Fomos punidos com aquele gol no final — comentou o treinador Grená, que detalhou as trocas: