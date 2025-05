"É bom também para ligar aquele pontinho de alerta", diz meia do Caxias após duas derrotas

Tomas Bastos durante duelo com o Itabaiana, no sábado (24).

Em Itabaiana, o Caxias conheceu a segunda derrota seguida fora de casa pela Série C do Brasileiro. Depois de perder para o São Bernardo, a equipe de Júnior Rocha levou a virada diante de uma equipe que estava na zona de rebaixamento .

— Quando você está na frente e sofre um gol do jeito que foi, você vê que tem muitos pontos positivos, a gente está numa crescente, trabalho novo. Precisamos fazer ajustes, acho que a gente está no caminho certo, mas acho que é bom também para ligar aquele pontinho de alerta — avaliou o meia Tomas Bastos após o jogo para a Rádio Caxias.

Com os dois resultados negativos, o Caxias queimou a gordura que tinha após as três vitórias seguidas que o time obteve com a chegada de Júnior Rocha. E vê, perigosamente, os adversários se aproximarem na tabela de classificação.

— O que a gente tem determinado é pontuar, mas nesses jogos fora, infelizmente não aconteceu. A gordura aqui era pra queimar, já queimou. Acho que agora é pensar no próximo jogo. Difícil, mas dentro de casa com a força da nossa torcida, fizemos grandes jogos, e até viradas — comentou o camisa 10 sobre o duelo contra o Londrina, no próximo sábado (31), no Estádio Centenário.