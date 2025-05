De saída do Caxias, relembre os episódios polêmicos de atacante e saiba o possível destino

Richard marcou dois gols com a camisa do Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias confirmou oficialmente, nesta terça-feira (20), a saída do atacante Richard. O clube e o atleta acertaram a rescisão contratual, em comum acordo. O fim do vínculo foi antecipado, após o jogo contra o São Bernardo e uma polêmica nas redes sociais.

Richard entrou aos 32 minutos do segundo tempo na derrota do Caxias para o São Bernardo, por 1 a 0, com gol no último minuto no Estádio 1º de Maio. Depois do jogo, no post sobre o resultado negativo, no perfil oficial do clube no Instagram, o atleta rebateu um comentário de um torcedor que criticava a sua atuação. "Vem jogar no lugar". Depois apagou.

Esse não foi o primeiro episódio do jogador com a torcida. A vitória do Caxias diante do São Luiz, por 1 a 0, no Estádio Centenário, pelo Gauchão, encaminhou a classificação do time grená para a fase semifinal. No entanto, o desempenho da equipe, especialmente nos momentos com dois jogadores a mais, por conta das expulsões de Bruno Jesus e Anderson Recife, não gradou parte da torcida.

Após o apito final, um misto de aplausos pela vitória e muitas vaias de grande parte dos quase 2,5 mil torcedores que foram ao estádio. O atacante Richard não concordou com as manifestações.

— Vai mudar o que jogar bem e ganhar? Uma vitória, três pontos, estamos com 12 pontos. Estamos perto de classificar e sendo vaiados. Não existe isso — disse na época, na saída de campo.

Pelo Caxias, Richard disputou 16 jogos nesta temporada e marcou dois gols. Ele chegou como reforço para o Gauchão, Copa do Brasil e Série C. O atacante foi aproveitado no Estadual, com o técnico Luizinho Vieira, quando fez 10 partidas. Entretanto, com a chegada de novos reforços, perdeu espaço com andamento da temporada.

Nos bastidores, comenta-se que o possível destino do jogador seja o futebol do exterior. Um clube do Chipre demonstrou interesse na contratação do atacante.

Atualmente, o elenco comandado pelo técnico Júnior Rocha conta com 10 atacantes: Calyson, Gabriel Lima, Welder, Iago, Gustavo Nescau, Andrew, Willen Mota, Douglas Skilo, Petterson e Eduardo Melo.

Nota oficial do Caxias