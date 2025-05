Copa Truck: Maicon Roncen muda de equipe e passa a correr pela Tiger Team

No próximo final de semana, em Interlagos, Maicon Roncen participa de mais uma etapa da Copa Truck . Dessa vez, porém, com uma novidade: o piloto agora passa a correr pela Tiger Team Race.

Para a etapa que ocorre em São Paulo, Roncen representará a equipe em caminhão Mercedes, buscando seu primeiro pódio na categoria Super Truck Elite. Esta é a segunda temporada completa do corredor na Copa Truck.

— Grato por esta oportunidade, vamos de equipe nova para Interlagos, pista no qual já temos experiência. O objetivo segue sendo o pódio , a categoria é bastante competitiva, então vamos trabalhar muito para chegar lá — disse Maicon.

A programação inicia na sexta-feira (16), com um treino livre, assim como no sábado (17), quando também acontece o classificatório, às 12h50min.

No domingo (18), a corrida inicia às 14h10min. O classificatório e as corridas são transmitidas pelos canais de YouTube da categoria. As corridas também estão na programação ao vivo dos canais Band, SporTV e High Speed Brazil.