Conheça o advogado de 24 anos que será árbitro no jogo do Juventude pelo Brasileirão

No ano passado, Lucas Casagrande comandou o jogo do Caxias contra o Figueirense, no Centenário.

O jogo do Juventude contra o Bragantino, na próxima segunda-feira (26), às 20h, em Bragança Paulista, terá um jovem árbitro. A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou Lucas Casagrande, de 24 anos, da Federação Paranaense, para o duelo da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucas Casagrande é natural de Pinhais e é advogado. Ele concilia a carreira jurídica com o apito no futebol. Por conta de participações nas grandes competições nacionais nos últimos anos, ele surge como um nome promissor na arbitragem brasileira e acumula experiências em jogos grandes.

Neste ano, Casagrande já contabiliza atuações no Campeonato Brasileiro nas Séries A e B, Copa do Brasil e Campeonato Paranaense, incluindo a partida de ida da final entre Maringá e Operário, que terminou em 2 a 2. Em competições nacionais, foram sete partidas como árbitro.

Ainda em 2025, Lucas Casagrande foi o árbitro principal na partida entre Botafogo e Capital-DF, válida pela Copa do Brasil, vencida pelos cariocas por 4 a 0. Ele também atuou como quarto árbitro em outros confrontos pela Copa do Brasil e Série B.

Na terceira rodada do Brasileirão deste ano, comandou a arbitragem na vitória do Juventude, por 2 a 1, diante do Ceará, no Estádio Alfredo Jaconi. Na temporada passada, estreou na Série A, na última rodada no empate entre Flamengo e Vitória, 2 a 2.