Confira as estrelas convidadas para o Desafio Gigantes do Vôlei

Evento contará com palestras, ações sociais e partidas de vôlei. Arte / Divulgação

O espetáculo esportivo Gigantes do Vôlei chega em Caxias do Sul, No Ginásio do Sesi, no dia 17 de maio. O evento busca reaproximar a cidade do vôlei de alto nível, tendo em vista que não há times profissionais da modalidade em Caxias do Sul.

Contando com a participação de grandes nomes do voleibol nacional e internacional, mais de três mil ingressos já foram vendidos torneio. A abertura dos portões se dá às 16h, com uma partida entre equipes sub-19 da APV Caxias e Nova Vôlei, de Nova Petrópolis. O jogo principal começa às 19h.

Gustavo Bonatto, é natural de Caxias do Sul e um dos organizadores do evento, comentou sobre sua perspectiva:

— Nossas expectativas para o jogo estão ótimas, todo mundo muito ansioso. A cidade toda está esperançosa para esse dia. Um evento desse porte aqui em Caxias do Sul, que faz algum tempo que não tem uma partida tão grande. Teremos atletas olímpicos chegando na cidade, um atleta da Argentina vindo junto com os grandes atletas nacionais, jovens, talentos... vai ser realmente especial. — disse Gustavão.

Estrelas do Vôlei confirmadas no Gigantes do Vôlei:

Fernando Cachopa – campeão mundial e da Superliga

Murilo Endres – bicampeão mundial e medalhista olímpico

Maurício Borges – campeão olímpico no Rio 2016

Éder Carbonera – central e campeão olímpico

Facundo Conte – medalhista olímpico com a Argentina

Alan Souza – destaque da Seleção Brasileira

Gilsão “Mão de Pilão” – ídolo do voleibol nacional

Gustavo Bonatto – central com carreira no Brasil e exterior

— Pontos de venda — Ingressos variam de R$30 a R$60: