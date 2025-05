Como chega o Veranópolis para a disputa da Divisão de Acesso 2025

Veranópolis buscará o retorno à elite do Gauchão. Porthus Junior / Agencia RBS

Após muitas dificuldades, o Veranópolis está confirmado na Divisão de Acesso 2025. Em março, o clube anunciou que poderia até ficar sem jogar profissionalmente pela falta de recursos. Entretanto, semanas depois assegurou a participação e a estreia será neste domingo (18), às 16h, diante do Aimoré, no Cristo Rei.

Além das dificuldades financeiras, o Veranópolis teve mudança de treinador no meio da preparação. O técnico Mário Roberto Vieira deixou o clube e foi substituído por um nome conhecido do futebol gaúcho.

No comando da equipe estará o recém-chegado Gelson Conte, 56 anos, que foi campeão mato-grossense com o Primavera Atlético Clube. O título foi inédito para o clube que tem apenas três anos no futebol profissional, e ainda desbancou o favorito Cuiabá na decisão. No VEC, o objetivo será recolocar o clube na elite estadual.

— Eu cheguei em Veranópolis há 10 dias. Estamos tentando implantar o ritmo de trabalho. Uma outra dificuldade é que alguns jogadores estão ainda em fase de recuperação, por uma lesão, torção no tornozelo. Eu acho que nós vamos pegar corpo no decorrer da segunda, terceira rodada. Então, nós temos que ter ciência de que o trabalho vai ser duro, mas nós precisamos de intensidade — comentou Gelson Conte.

O elenco conta com jogadores jovens e alguns mais experientes. O zagueiro Erik, 31 anos, ex-Caxias, está na segunda temporada seguida na disputa da Divisão de Acesso com o clube e na terceira passagem pelo VEC.

Do Brasiliense, chegou o zagueiro Iago, 25 anos, cria das categorias de base do Caxias. O volante Renan, 26, estava na Tuna Luso e foi formado na base do Juventude.

O jogador mais experiente do elenco é o atacante Pablo Bueno, 34 anos, que estava no Bagé no ano passado e já defendeu Santa Cruz-RS, Guarany de Bagé, Inter-SM, Glória, Inter de Limeira, XV de Jaú, entre outros.

— Eu gosto de trabalhar com atletas intensos, de velocidade, de muita marcação, de saída rápida. Vamos procurar agora fazer um grande trabalho e ter coragem na estreia. A gente sabe que o Veranópolis é uma das equipes tradicionais do Rio Grande do Sul, mas não adianta ser tradicional e não ter trabalho, então é o que nós estamos implantando. O grupo está com bastante força, fez um bom trabalho físico, agora o nosso método de trabalhar está sendo imposto em cada dia que passa — finalizou Gelson Conte.

Elenco do Veranópolis

Goleiros

Lucas Alves (Primavera leste), Bilhalva (São Paulo-RG) e Daniel (base);

Laterais

Nicolas Ferri (Pelotas), Nicolas Luft (base), Issac (Catanduva) e Guilherme (base);

Zagueiros

Iago (Brasiliense), Taison (Cascavel), Rian (Primavera), Erik (Colo Colo-BA) e Davi (base);

Volantes

Renan (Tuna luso), Humberto (Luverdense), Afonso (Penapolense), Eder (Taubaté), Edson (capital) e Adriano (base);

Meias

Rômulo (Primavera) e João (base);

Atacantes