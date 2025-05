Como chega o Gramadense para a disputa da Divisão de Acesso 2025

Carlos Moraes estará no comando do Gramadense novamente. Gabriel Bremstrop / Divulgação

O Gramadense, campeão da Terceirona do ano passado, começa sua caminhada na Divisão de Acesso 2025 no domingo (18). O time da Serra continua sob o comando do técnico Carlos Moraes, de 49 anos. A estreia será às 15h, na Vila Olímpica, em Gramado.

— A gente teve uma pré-temporada de 40 dias. Montamos uma equipe com jogadores jovens, remanescentes e alguns contratados. Tentamos trazer jogadores com experiência na Divisão de Acesso. Nosso desafio na pré-temporada foi equilibrar todos os jogadores. O objetivo é tentar permanecer na divisão e, principalmente, alcançar um nível de performance — comentou o técnico Carlos Moraes.

A equipe de Carlos Moraes foi campeã da Terceirona diante do Real Sport Club, em casa, revertendo a situação, após derrota no jogo de ida. No elenco, entre remanescentes e contratações, serão 34 jogadores. Ao todo, foram 20 reforços para a competição estadual.

Entre as novidades, o goleiro André Lucas, 31 anos, ex-Caxias. Depois de passar pelo time grená, atuou no Oeste, Gaúcho e Petrolina. Na zaga, o experiente Léo Kanu, 37 anos, e passagens por diversos clubes gaúchos como Novo Hamburgo, São José, Passo Fundo, Avenida, Aimoré, Ypiranga, Pelotas e Glória.

Do meio para frente, Mauricio Oliveira, 23 anos, atuará pelo clube novamente. No ano passado, ele foi destaque na campanha do acesso. Depois passou pelo Brasil-Pel e, recentemente, no XV de Piracicaba.

Além deles, destaque para o atacante Wesley Pacheco, 35 anos, que já defendeu Grêmio, Novo Hamburgo, Pelotas, Veranópolis e Caxias, e Gustavo Sapeka, 33, que trabalhou com Carlos Moraes no Esportivo.

ELENCO DO GRAMADENSE

Goleiros

André Lucas (contratado), Maicon (remanescente) e Yuri Lemos (contratado);

Zagueiros

Dieter (remanescente), Emanuel (remanescente), Guilherme Bazzan (remanescente), Léo Kanu (contratado), Marlon Bica (contratado) e Rodrigo Paganelli (contratado);

Laterais

Daniel Lobatto (contratado), João Parisotto (contratado), Luiz Gustavo (contratado), Marco (remanescente), Rafael Compri (contratado), William (remanescente) e Adriel (contratado);

Meio-campistas

Diego Bazei (contratado), Gaston Icardi (remanescente), Igor Oliveira (remanescente), Lucas (contratado), Camacho (remanescente), Matheus de Moraes (contratado), Matheus de Souza (contratado), Thobias (remanescente), Maurício Oliveira (remanescente), Ryan (contratado);

Atacantes

Pablo (remanescente), Victor Hugo (remanescente), Alisson (contratado), Gabriel Aires (contratado), Wilsinho (contratado), Wesley Pacheco (contratado) e Gustavo sapeka (contratado).