Como chega o Glória para a disputa da Divisão de Acesso 2025

Leandro Machado (E) comanda a equipe de Vacaria. Lenita Maraschin / Glória / Divulgação

O Glória, um dos representantes da Serra Gaúcha na Divisão de Acesso, está na reta final de preparação para a disputa estadual. O time de Vacaria começou a pré-temporada no dia 10 de abril. A estreia será no domingo (18), às 15h, no Altos da Glória, em Vacaria, diante do Santa Cruz.

No comando da equipe, o experiente técnico Leandro Machado, 61 anos. No ano passado, dirigiu o Passo Fundo e foi até a fase semifinal diante do Monsoon. O treinador tem no currículo vários times na sua carreira como América-MG, Criciúma, Joinville, Náutico, Ulbra, Caxias, Inter e 15 de Novembro, sendo vice-campeão estadual em 2005.

A comissão técnica terá também o auxiliar Haroldo Santos, o preparador físico Marco Aurélio Oliveira da Silva e Chico Alvez como preparador de goleiros.

No elenco, o Glória tem o zagueiro Xandão, 34 anos, remanescente do ano passado. Um dos reforços é o meio-campista Juninho, 38 anos, campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo em 2017. Outro conhecido do torcedor é o atacante Tcharles, campeão da Copa FGF em 2021.

A competição neste ano será diferente e terá turno único na primeira fase. O torneio tem início previsto para o dia 17 de maio e o término em 31 de agosto. O campeão e o vice garantem o acesso ao Gauchão 2026.

Na primeira fase, todas as equipes se enfrentam em turno único, com os oito melhores se classificando às quartas de final. Com a desistência do Futebol com Vida, apenas mais um time será rebaixado à Terceirona Gaúcha. As quartas de final, semifinais e finais serão disputadas em jogos de ida e volta.

Elenco do Glória

GOLEIROS

Emanuel Salomão, Igor e Paulo Vitor

LATERAIS-DIREITOS

João Matheus, Carlos Ademir e Tonchi Gonzalez

LATERAIS-ESQUERDOS

Ednei, Gabriel Kenji e Jonathan

ZAGUEIROS

Xandão, João Renato, Parrudo, Henrique Gigante, Vitor Carvalho e Vinicius Brito

VOLANTES

Bruno Domingues, Gabriel Soares, Tiago Cunha, Júlio Cesar, Tiago Correia e Juninho Silva

MEIAS

Augusto, Rian e Dos Santos

ATACANTES