Com treinamento no CT do Confiança, Caxias encerra preparação para enfrentar o Itabaiana

Técnico Júnior Rocha tem três vitórias e uma derrota no comando do Caxias. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias realizou na tarde desta sexta-feira (23) o último treinamento antes de enfrentar o Itabaiana. O trabalho foi no Centro de Treinamentos do Confiança, em Aracaju. A atividade foi fechada antes da partida de sábado (24), às 19h30, contra o Itabaiana.

O time deve ter apenas uma alteração para o jogo da sétima rodada. Sem o lesionado Welder e Wilen Mota, que deixou o clube, Eduardo Melo terá sua segunda oportunidade entre os titulares na Série C do Brasileiro. O outro centroavante do grupo, Gustavo Nescau, viajou com a delegação e será opção no banco de reservas.

Nas demais posições, o técnico Júnior Rocha deve repetir o time do Caxias que enfrentou o São Bernardo e perdeu após sofrer um gol no último minuto de jogo. Douglas Skilo não viajou com a delegação após sentir um desconforto no joelho. Da mesma forma, Mantuan está fora do compromisso com lesão no adutor da coxa.

O provável time do Caxias para o jogo no Nordeste tem Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Calyson, Iago e Eduardo Melo.