Com Nenê, Ênio e três ausências, saiba como foi o primeiro treino de Claudio Tencati no Juventude

Treinador comandou primeira atividade com o grupo no CT. Ulisses Castro / Agencia RBS

Depois de ser apresentado oficialmente na manhã desta quarta-feira (14), o técnico Claudio Tencati comandou o primeiro trabalho com o grupo de jogadores do Juventude à tarde no CT Alviverde.

A atividade começou às 14h com uma conversa entre o treinador, a direção e os atletas ainda no vestiário. Por volta das 15h, o elenco se dirigiu ao gramado para o aquecimento.

A curiosidade ficou pelas presenças de Nenê e Ênio. O meia teve uma lesão na panturrilha após a partida com o Atlético-MG, no dia 5 de maio, e foi desfalque na derrota em Fortaleza, na rodada seguinte do Brasileirão. A previsão inicial era de que o atleta ficasse entre uma e duas semanas sem treinar.

Já o atacante é suspeito de participar, pela segunda vez, de manipulação de resultados para apostas. O representante do jogador se manifestou nas redes sociais dizendo que o clube não poderia afastá-lo. E é o que aconteceu, afinal o Verdão está trabalhando internamente para resolver o caso.

Três ausências

Apenas o aquecimento do treino foi aberto à imprensa. Dele, não participaram o meia Jean Carlos, o zagueiro Rodrigo Sam, além do lateral-esquerdo Felipinho.

Já o atacante Petterson está de saída do Alfredo Jaconi. Após não ter mostrado um bom desempenho em campo, o clube está estudando se devolverá o atleta ao Flamengo ou se recolocará o jogador em outro clube.