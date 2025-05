Com Ênio, Juventude se reapresenta e inicia preparação para encarar o Bragantino

No dia em que o Estádio Alfredo Jaconi, o CT alviverde e a casa do atacante Ênio receberam a visita do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado — que investiga a participação ou não do atleta na manipulação de resultados para apostas no Brasileirão 2025 — o grupo alviverde se reapresentou. E com a presença de Ênio.