Com campeões olímpicos e estrelas da modalidade, Desafio Gigantes do Vôlei ocorre neste sábado

Jogo será neste sábado, reunindo estrelas da modalidade. Ana Júlia Griguol / Agência RBS / Divulgação

Reacender a chama do vôlei de alto rendimento no Rio Grande do Sul. Esse é um dos pilares do projeto desenvolvido pelos ex-atletas Gustavão, Clinty e Feijão, todos oriundos das categorias de base da UCS. E o ponto inicial dessa caminhada é o Desafio Gigantes do Vôlei, evento que será realizado neste sábado, às 19h, no Ginásio do Sesi. A partida será transmitida pelo SporTV.

Será um reencontro entre Caxias do Sul e o vôlei de alto nível. O desafio terá em quadra mais de 30 atletas, incluindo medalhistas olímpicos, ídolos nacionais e promessas formadas na serra gaúcha. Antes mesmo da partida, o evento já pode ser considerado um sucesso, já que os 5 mil ingressos disponibilizados foram esgotados com dois dias de antecedência.

Leia Mais Não há mais ingressos para o Desafio Gigantes do Vôlei, em Caxias do Sul

— É uma demonstração clara de que o povo gaúcho ama o voleibol. A resposta do público só comprova que o Rio Grande do Sul precisa voltar a ter uma equipe competitiva no cenário nacional — afirma Gustavão, campeão grego com o Olympiakos e um dos idealizadores do evento.

A partida será disputada em três setes, de 25 pontos cada. As substituições serão ilimitadas e as regras serão as oficiais de uma partida da modalidade. As duas equipes foram divididas em RS Olímpico e Gigantes do Vôlei.

Já confirmaram presença nomes como os campeões olímpicos Wallace, Maurício Borges e Éder Carbonera, os atuais atletas da seleção brasileira Fernando Cachopa, Alan Souza e Lucas Bergman, além do ídolo Murilo Endres e do argentino Facundo Conte.

O evento também valoriza as raízes locais, já que mais de 10 atletas formados em Caxias do Sul estarão em quadra, representando o legado de uma cidade que sempre foi um celeiro de talentos.

— Queremos reacender a paixão pelo vôlei no Rio Grande do Sul. Esse evento mostra que temos torcida, estrutura, atletas e, acima de tudo, vontade. É hora de sonhar com um novo ciclo. E ele começa aqui — finaliza Gustavão.

Time RS Olímpico

Centrais

:: Gustavo Bonatto (Gustavão): Caxiense com passagem pela seleção brasileira adulta. Campeão grego no Olimpiakos.

:: Marcos Silêncio: Campeão da Superliga pelo Banespa, atuou na UCS.

:: Franco Drago Atleta de Caxias do Sul com passagem pelo Cruzeiro. Atua no Exterior.

:: Nilo Borges: CEO da marca N1. Patrocinadora das seleções brasileira e argentina de voleibol e apaixonado pelo esporte

Levantadores

:: Fernando Kreling (Cachopa): Formado na categoria de base da UCS, é levantador do Milano e da Seleção Brasileira.

:: Felipe Kreling (Feijão): Irmão mais velho do Cachopa, defendeu a UCS na Superliga.

Ponteiros

:: Mauricio Borges: Ouro na Rio 2016. É a atleta do Campinas.

:: Murilo Endres: Bicampeão mundial e duas vezes medalhista de prata nas Olimpíadas com a Seleção.

:: Lucas Bauer: Ponta com passagem pelo Sada Cruzeiro

:: André Lukianetz: Atleta com passagens por Campinas, Caxias do Sul, Unisul

:: Lorenzo José Trentin: Promessa da base da Apaavôlei. Campeão Brasileiro de seleções Sub-16 e Sub-19 em 2025.

:: Clinty: Caxiense atuou nos Emirados Árabes e na Grécia. Também defendeu o Bento Vôlei.

Opostos

:: Wallace Souza: Campeão Olímpico em 2016. Atual campeão mundial de clubes e da Superliga com o Cruzeiro.

:: Rafael Araújo: Atleta do Joinville, foi aprovado no draft da liga Coreana.

:: João Pedro Brasil Cappelaro: Promessa da base de Caxias do Sul. Campeão Brasileiro de seleções Sub-19 em 2025.

Líberos

:: Thiago Brendle: Atleta do Suzano com passagens pela seleção brasileira adulta e de base.

::Arthur Finger Sales de Oliveira: destaque da categoria de base da Apaavôlei

Comissão Técnica

:: Gustavo Endres, Giovani Brisotto e Rodrigo Ceola.





Time Gigantes do Vôlei

Centrais

:: Éder Carbonera: Atleta formado em Caxias do Sul. Ouro na Rio 2016 e multicampeão da Superliga. Atualmente no Sesi.

:: Roberto Purificação: Atleta com passagens pelas seleções de base. Passagens por Benfica, UCS e Bento Vôlei.

:: Henrique Hubner: atleta da base do Minas, já atuou no Bento Vôlei.

:: Enzo Endres: Filho do Gustavo Endres. Atleta da Apav Canoas.

Levantadores

:: Henrique Adami: Formado na base da Apaavôlei/UCS. Passagens por Sada Cruzeiro, Guarulhos, Montes Claros, Recentemente está no voleibol austríaco.

:: Matheus Winck: Atleta gaúcho. Passagens por clubes como Itapetininga e Blumenau. Estava na equipe do Neurologia Ativa na Superliga 24/25.

Ponteiros

:: Lucas Bergman: fenômeno do vôlei brasileiro. Atleta do Sesi e da seleção atual.

:: Facundo Conte: argentino medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio 2020.

:: Filipe Ramé: Estava no Volei Guarulhos. Passagens por Cruzeiro e voleibol francês.

:: Éric Endres: Filho do Gustavo Endres. Passagem pela base do Sesi/SP. Disputou a Superliga B pelo Alta Floresta

:: Rudinei Boff (Rudi): Formado em Caxias do Sul. Passagens por Santo André, Araraquara, Itália e Áustria.

:: Roger Atti: gerente de esportes do Recreio da Juventude

Opostos

:: Alan Souza: atleta da seleção brasileira, esteve no Japão e em 25/26 atuará no voleibol polonês.

:: Felipe Banderó (Urso): Atleta do Benfica. Formado na base do São Bernardo.

:: Franco Paese: Formado no Bento Võlei, foi destaca do Praia Clube na Superliga. Campeão mundial juvenil com a seleção brasileira.

Líbero

:: Lukinhas: Líbero do Campinas, foi campeão mundial com o Cruzeiro e campeão mundial com a seleção brasileira juvenil.

Comissão Técnica