De olho no Gauchão 2026, cinco clubes da Serra começam a disputa na Divisão de Acesso

Glória recebe o Santa Cruz, no Estádio Altos da Glória.

A bola vai rolar para a Divisão de Acesso 2025. Com 15 clubes, 14 cidades e cinco representantes da Serra Gaúcha . Brasil-Far, Esportivo, Glória, Gramadense e Veranópolis buscam uma das duas vagas para atingir o sonho de estar na elite em 2026. A competição começa neste sábado (17).

O primeiro time serrano a entrar em campo é o Brasil de Farroupilha, que visita o Real Sport Club, às 15h, neste sábado, em Tramandaí. O time não disputa a elite estadual desde 1999 e buscará o sonhado retorno sob o comando do técnico Arilson Costa, ex-jogador de Grêmio e Inter.

Também no sábado, mas às 16h, o Esportivo enfrenta o União Frederiquense, no estádio Montanha dos Vinhedos. Na casamata, o experiente Alê Menezes, 48 anos, contratado nesta temporada, o treinador já comandou outros clubes na Divisão de Acesso.

Já no domingo serão três partidas envolvendo os times Serranos. Primeiro, é o Gramadense, às 15h, contra o Passo Fundo, na Vila Olímpica. O time de Gramado foi campeão da Terceirona Gaúcha no ano passado e garantiu presença na competição. Carlos Moraes, técnico com acessos na carreira, novamente comanda a equipe.