Centroavante terá nova oportunidade no Caxias e extrema deve ser desfalque contra o Itabaiana

Centroavante Eduardo Melo será titular contra o Itabaiana. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O time do Caxias terá uma mudança para enfrentar a equipe do Itabaiana, no sábado (24), às 19h30min, em Sergipe. Sem Welder lesionado e Willen Mota que deixou o Estádio Centenário, o técnico Júnior Rocha dará mais uma oportunidade ao centroavante Eduardo Melo.

— Nós temos que nos preparar, preparar bem esses atletas, aconteceu agora, o Welder se machucou, o Willen Mota saiu, aí abriu a vaga agora para o Eduardo, que era a terceira opção. O Nescau que está voltando para esse jogo. Então você vê como é que é o futebol: a oportunidade ela não avisa às vezes, de repente ela chega, e se o Eduardo estivesse treinando mal no G3, que não o caso, "ele é um cavalo para trabalhar", muito dedicado e a oportunidade dele é essa — declarou o treinador Grená.

Nas demais posições, o time do Caxias não terá mudanças. Reserva no último jogo contra o São Bernardo, o atacante Douglas Skilo deve ficar de fora da viagem para o Nordeste. O atleta sentiu um desconforto no joelho. Como a delegação viaja nesta quinta-feira, a tendência é que outro jogador ocupe a vaga no embarque.

— A questão do Skilo é uma dor no joelho, mas não é lesão, porque ele, para caminhar, está super bem, até mesmo para trotar tem alguns movimentos que está limitando, e aí não dá no jogo que tem de estar 101%, 100% já não dá mais, 101% a gente vai reavaliar — destacou o Júnior Rocha, que comentou sobre as oportunidades que aparecem aos atletas que não estão jogando: