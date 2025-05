Centroavante pode passar por cirurgia no Caxias e técnico analisa as opções para a camisa 9

Centroavante Welder vai para o segundo jogo como desfalque do time. Porthus Junior / Agencia RBS

O centroavante Welder segue como desfalque para o técnico Júnior Rocha para a sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador faz tratamento conservador no joelho, mas não é descartada cirurgia no menisco.

Welder se lesionou no começo da partida contra o Retrô e foi substituído por Willen Mota. O problema é que o reserva pediu desligamento do clube após a partida contra o São Bernardo, em São Paulo, e não faz mais parte do elenco de jogadores para a sequência da Série C.

Caso Welder passe pelo procedimento cirúrgico, ele terá de ficar mais de um mês fora do time. Como opções, o treinador grená tem apenas Eduardo Melo e Gustavo Nescau. O primeiro será titular contra Itabaiana, no sábado (24), às 19h30min, fora de casa, e o segundo volta de lesão no joelho.

— O Welder é um cara mais agressivo, um cara que tem velocidade, ataca melhor o espaço, o segundo gol contra o Guarani foi assim. O Willen era um cara mais de pivô. O Eduardo é um jogador de força, tem as características um pouco parecidas com a do Welder e o Nescau é uma mescla bem interessante. É um jogador que vai ajudar bastante — analisou o técnico Júnior Rocha em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.