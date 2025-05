Centroavante de clube da Série B entra no radar do Caxias

Centroavante Quirino disputa a Série B do Brasileiro pela Ferroviária. Luis Miguel Ferreira / Ferroviária / Divulgação

Depois da saída do centroavante Willen Mota e do atacante Richard, o Caxias obteve uma margem financeira para buscar mais um reforço para a temporada. Como Welder está com uma lesão no menisco do joelho e deve passar por cirurgia, outro centroavante pode reforçar time no Estádio Centenário.

O nome no radar do departamento de futebol do Caxias é Quirino, 31 anos, conforme informação do repórter Matheus Maciel, da Rádio Caxias. Natural de Cambará-PR, o jogador atua na Ferroviária, de São Paulo, pela Série B do Brasileiro. Em 19 jogos, o atleta marcou sete gols este ano. Nas últimas quatro partidas, Quirino não foi relacionado pela equipe paulista para os confrontos da segunda divisão nacional.

O jogador já conhece o futebol gaúcho. Quirino disputou as temporadas de 2021 e 2022 pelo Ypiranga, onde teve destaque com o técnico Júnior Rocha na própria Série C, atual comandante Grená. Em 2022, o jogador marcou 13 gols em 34 jogos. Ele também já defendeu o Mirassol, o Londrina, a Inter de Limeira, o Avaí e o Ituano.