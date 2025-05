CBF define arbitragem para o confronto entre Juventude e Grêmio pelo Brasileirão

Raphael Claus, 45 anos, árbitro Fifa, comanda Juventude x Grêmio. Porthus Junior / Agencia RBS

Um árbitro com experiência internacional e Fifa comandará o confronto entre Juventude e Grêmio. Raphael Claus, de 45 anos, foi o nome escolhido pela comissão de arbitragem da CBF para apitar o duelo de domingo (1º), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

Raphael Claus é paulista e iniciou sua trajetória na arbitragem em 2012. Três anos depois, alcançou o status de árbitro internacional Fifa. Ele participou da Copa do Mundo de 2022, ao lado de Wilton Pereira Sampaio, representando o Brasil.

Ao longo de sua carreira, Claus acumulou diversas premiações. No Campeonato Brasileiro, recebeu o prêmio de melhor árbitro em 2016, 2017 e 2018. Internacionalmente, em 2024, Claus foi eleito o 9º melhor árbitro do mundo pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol), sendo o árbitro não europeu mais bem colocado no ranking.

Na atual edição do Brasileirão, Claus já apitou oito partidas. Este será o primeiro jogo do Juventude com sua arbitragem e o segundo do Grêmio. Ele foi o árbitro da partida da primeira rodada em que o Grêmio venceu o Atlético-MG por 2 a 1, na Arena, em Porto Alegre.

