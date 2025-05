Caxias x Londrina: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Equipes buscam se manter na ponta da tabela. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias terá um confronto direto com o Londrina neste sábado (31), às 19h30min, no Estádio Centenário. Os dois times se enfrentam pela oitava Rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Caxias tem um ponto a menos que o Londrina na tabela de classificação. Enquanto o time paranaense é segundo com 13 pontos, o Caxias é terceiro com 12. O Grená vem de uma derrota para o Itabaiana fora de casa por 2 a 1, de virada. O time do Estádio do Café empatou em 1 a 1 com ABC, no Paraná.

Prováveis Escalações:

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Calyson (Douglas Skilo) e Eduardo Melo. Técnico: Júnior Rocha

LONDRINA: Elzo; João Vitor, Caio, Wallace e Rafael Soares; Alison, Lucas Marques, Gustavo França; Vitinho, Thauan Willians e Pablo. Técnico: Claudinei Oliveira.

Arbitragem para Caxias x Londrina

Murilo Tarrega Victor-SP será auxiliado por Rafael Tadeu Alves de Souza-SP e Leandra Aires Cossette-SP. Roger Goulart será o quarto árbitro.

Onde assistir a Caxias x Londrina

O Nosso Futebol+ anuncia a transmissão com imagens do confronto.

O Futebol da Gaúcha começa às 19h na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM e em GZH/Serra.

Como chegam

O Caxias vem de duas derrotas seguidas fora de casa na Série A, as primeiras sob o comando do técnico Júnior Rocha. O Grená não contará neste jogo com o centroavante Welder. Ele passará por uma artroscopia no joelho após uma lesão no menisco. A previsão é que fique um mês fora. O atacante Douglas Skilo e o volante Matuan podem ser relacionados para a partida.