Caxias volta aos treinos e goleiro titular fica de fora da atividade

Goleiro Thiago Coelho tem oito jogos com Caxias nesta temporada. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias retomou os treinos na manhã desta terça-feira (27), no Estádio Centenário. O dia foi de trabalho em dois turnos para o elenco, que participou de uma atividade no período da tarde no Centro de Treinamentos Baixada Rubra.

A reapresentação ocorreu após a equipe perder para o Itabaiana, no final de semana, pelo placar de 2 a 1. Neste primeiro dia, a baixa foi o goleiro Thiago Coelho. O atleta apresentou sintomas gripais e foi preservado. O arqueiro não deve preocupar para o jogo de sábado (31) diante do Londrina, às 19h30min, no Estádio Centenário.

Outros dois jogadores estão na transição física, o volante Mantuan e o atacante Douglas Skilo. O extrema foi desfalque no Nordeste com dores no joelho. Ele pode ser relacionado para o final de semana. Quem é desfalque certo é o centroavante Welder. O atleta passará nesta semana por uma cirurgia no menisco do joelho.

A dúvida para o compromisso da oitava rodada é se Eduardo Melo seguirá com a vaga de Welder entre os titulares ou se Gustavo Nescau pode ganhar uma oportunidade. A tendência é o prosseguimento de Melo no ataque.