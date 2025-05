Caxias se reapresenta nesta terça e busca virar a página no retorno ao Estádio Centenário

Técnico Júnior Rocha terá quatro dias para definir time. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias não trouxe nenhum ponto da expedição em São Paulo e no Sergipe. Nos dois únicos compromissos em sequência fora de casa no Brasileirão da Série C, o time perdeu ambos os duelos, diante do São Bernardo e do Itabaiana. No entanto, o grupo de jogadores traz muitas lições.

Do primeiro jogo, o gol no fim serviu para o ficar atento nos mais de 90 minutos de jogo. Já diante do time sergipano, o Grená fez dois tempos distintos e não matou o jogo quando teve oportunidades na volta do intervalo.

As partidas marcaram os dois primeiros resultados negativos do técnico Júnior Rocha no comando do Caxias após três vitórias seguidas. Apesar dos últimos resultados, Tomas Bastos vê evolução no time:

— Eu acho que em termos de organização, cada jogo a gente está evoluindo. No jogo passado, onde a gente teve pouca transição, nesse jogo tivemos mais. Tivemos chances, mas infelizmente o resultado não veio. Mas agora é pensar no próximo, ajustar o que tem que ser ajustado. Cada jogo é um ajuste diferente pra gente buscar a vitória — declarou o capitão grená.

Com a reapresentação do elenco marcada para a manhã desta terça-feira, o técnico Júnior Rocha terá quatro dias para encaminhar um time que entra na obrigação de vencer o Londrina, sábado (31), às 19h30min, no Estádio Centenário.