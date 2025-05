Caxias sai na frente, mas sofre a virada e perde a segunda seguida fora de casa na Série C

Caxias do meia Tomas Bastos deixou a vitória escapar. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

O Caxias não conseguiu somar pontos em dois jogos consecutivos fora de casa pela Série C. Na noite deste sábado (24), o Grená enfrentou o Itabaiana-SE e perdeu de virada, por 2 a 1, no Estádio Etelvino Mendonça.

O Grená saiu na frente com Iago e teve a oportunidade de ampliar no começo do segundo tempo. Contudo, o time da casa empatou com um gol fantasma, de Leilson. Ele foi cruzar e a bola entrou direto, pegando o goleiro Thiago Coelho de surpresa. O gol da vitória do time do Nordeste veio com a lei do ex. Robinho decretou a derrota da equipe de Júnior Rocha.

Com o resultado negativo, o Caxias segue com 12 pontos e caiu para terceiro lugar. A equipe pode perder mais posições no complemento dos jogos. Na próxima rodada da Série C, o Grená retorna ao Estádio Centenário. O time da Serra receberá o Londrina, no sábado (31), às 19h30min.

O JOGO

Nos primeiros minutos de jogo, o Caxias viu o Itabaiana aumentar a sua posse de bola com o passar do tempo. Aos 13 minutos, o Grená já precisou de um primeiro milagre de Thiago Coelho. Após cobrança de falta pela direita, o zagueiro Betão cabeceou e o arqueiro salvou o gol em um lance de puro reflexo do camisa 1. Com 20 minutos de jogo, o time de Júnior Rocha ainda não havia encaixado. Com as peças espaçadas e com a falta de presença dos jogadores do meio-campo, o Grená ainda não havia finalizado no gol adversário.

A primeira grande oportunidade do Caxias surgiu aos 24 minutos. Iago recebeu um passe de calcanhar de Tomas Bastos e invadiu a área. Na linha de fundo, ele cruzou e Calyson escorregou na hora da finalização. A bola subiu e passou por cima do travessão. Na sequência do lance, o Grená conseguiu equilibrar a partida, mas por pouco tempo. Aos 35, Fabrício arriscou de fora da área. No entanto, a finalização passou por cima do gol.

Mesmo sem o domínio do jogo, Calyson encontrou Iago pelo lado direito. O atacante Grená deu uma caneta no lateral Kevin, entrou na área e chutou cruzado no cantinho do goleiro Jefferson, aos 36. O 1 a 0 foi festejado pelos torcedores do Caxias que marcaram presença em Itabaiana. Nos instantes finais da primeira etapa, o time sergipano tentou buscar o ataque, mas quem teve a chance de ampliar foi o Caxias, com uma conclusão de Eduardo Melo, do bico da área, aos 46 minutos, forçando uma grande defesa do goleiro da casa.

VIRADA NA ETAPA FINAL

Sem mudanças no retorno do vestiário, o Caxias iniciou o segundo tempo com a marcação avançada em um bloco médio. E não demorou muito para a equipe chegar ao ataque. Aos 6 minutos, Iago cruzou para Calyson. O atacante finalizou de primeira, mas a bola desviou no zagueiro antes de se perder na linha de fundo. O segundo ataque veio em um contra-ataque. Calyson encontrou Tomas Bastos. O camisa 10, do bigode grosso, arriscou de fora da área. A finalização passou perto do travessão.

Em um momento de rara felicidade, o Itabaiana chegou ao gol de empate aos 21 minutos da etapa final. Leilson apareceu pelo corredor direito e foi cruzar para a área. No entanto, a bola pegou um efeito e foi direto para o gol. O goleiro do Caxias estava avançado esperando o cruzamento, não conseguiu chegar a tempo e foi surpreendido pela curva da bola. No gol fantasma, o time da casa empatou em 1 a 1.

O temível gol da virada da equipe do interior de Sergipe veio dos pés de Robinho, ex-Caxias. Ele bateu forte da meia-lua da grande área e a bola foi no canto direito do goleiro Thiago Coelho, que ficou sem reação. Aos 30 minutos, o Itabaiana fez 2 a 1.

Depois de levar a virada, o time do Caxias pouco conseguiu fazer ofensivamente para buscar o empate. A equipe da casa era quem estava mais próximo de ampliar. O jogo terminou com a vitória do Itabaiana por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

Série C do Brasileiro - 7ª rodada

Estádio Etelvino Mendonça

Itabaiana 2x1 Caxias

ITABAIANA: Jefferson; Alexis Fernández (Robinho, 17/2º), Betão, Gustavo Fagundes, Romeu (Leilson, intervalo); Kevin, Gabriel Henrique, Coppetti (Elimar, 28/2º); Fabricio (Rhuan, 28/2º), Wendel, Jackson (João Cabral, 17/2º), . Técnico: Roberto Cavalo

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo; Vini Guedes (Lorran, 27/2º), Pedro Cuiabá (Eliedson, 20/2º) e Tomas Bastos; Iago (Peterson, 27/2º), Calyson (Gabriel Lima, 33/2º) e Eduardo Melo (Gustavo Nescau, 20/2º). Técnico: Júnior Rocha

Gols: Iago abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo para o Caxias; Leilson empatou aos 21 minutos do segundo tempo para o Itabaiana; Robinho virou aos 30 minutos para o Itabaiana

Amarelos: Tomas Bastos (C), Thiago Coelho (C), Vini Guedes (C), Betão (C) e Lorran (C)