Caxias pode ter uma mudança para a partida contra o Figueirense. Saiba a provável escalação

Em solo catarinense desde a noite de sábado, o elenco do Caxias encerrou neste domingo (4) a preparação para enfrentar o Figueirense, pela quarta rodada da Série C. O encontro está marcado para esta segunda-feira (5), às 19h30min, no Estádio Orlando Scarpelli .

O último treinamento ocorreu no CT do Avaí, em Florianópolis. O técnico Júnior Rocha pode repetir a formação de sua estreia, quando a equipe venceu o Guarani, por 2 a 0. No entanto, o treinador estuda a possibilidade de fazer uma mudança no ataque. Nesta hipótese, Iago perderia a vaga para Calyson.