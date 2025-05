Caxias não sofreu gol em apenas um jogo com técnico Júnior Rocha

Técnico Júnior Rocha vai para o sexto jogo no Caxias. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O elenco de jogadores do Caxias completou cinco jogos sob o comando do técnico Júnior Rocha. Ele fez a sua estreia diante do Guarani, no Estádio Centenário, no dia 28 de abril. E foi somente neste jogo que a equipe não levou gols na Série C do Brasileiro ao vencer por 2 a 0. Nas demais quatro partidas, o time foi vazado.

Ao todo, o Caxias levou sete gols sob o comando de Júnior Rocha e fez oito gols. O saldo é positivo de um. A única partida também que o time não balançou as redes foi com o São Bernardo, quando perdeu aos 50 minutos do segundo tempo. Apesar dos gols sofridos, o time apresentou evolução defensiva, como destaca o volante Pedro Cuiabá:

— Quando o professor chegou, a primeira coisa que ele fez foi ajustar a nossa parte defensiva, e eu acho que isso ele fez muito bem. Acho que a gente evoluiu e vem evoluindo ainda. E hoje ele nos cobra muito da parte ofensiva, criar mais jogadas, movimentar mais, e isso estamos conseguindo fazer bastante, estamos conseguindo criar. Nesse último jogo a gente fez o gol com Itabaiana, teve outras oportunidades, infelizmente não matamos, e futebol é assim, quando você não faz, a outra equipe vai lá e faz o gol, e acabamos tomando a virada — analisou o volante Grená.

MUDANÇA DE POSTURA

O treinador praticamente não mudou as peças do time do Caxias logo que chegou. Ele manteve os laterais Thiago Ennes e Marcelo Nunes. Na zaga, Thiago Coelho e Alan se firmaram como dupla. As alterações foram de comportamento. Com Rocha, o volante Vini Guedes desce para fazer um terceiro zagueiro em determinados momentos do jogo. E os laterais também têm a função inicial de marcar. Antes, com Luizinho Vieira os dois eram praticamente alas.

— Conosco aqui vai ser lateral mesmo, eu lembro que eles participavam muito pouco da bola defensiva também, iam pro rebote e lateral tem que defender. Como é que tu vais substituir lateral por beirada? Umas coisas que não é o correto. Estamos definindo bem, passando confiança, se estudando, como eu falei pra vocês, eu acho que as coisas foram encaixando, mas eu falo de novo, nós temos muito pé no chão. Sabemos que vamos oscilar durante a competição, porque é uma competição muito dura — justificou o técnico Júnior Rocha.

JOGOS COM JÚNIOR ROCHA