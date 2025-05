Caxias leva gol no último minuto e perde a primeira com o técnico Júnior Rocha

Grená interrompeu sequência de vitórias em solo paulista. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

O Caxias perdeu o 100% com o técnico Júnior Rocha na tarde deste domingo (18), pela sexta rodada da Série C do Brasileirão. O Grená enfrentou o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, e perdeu pelo placar de 1 a 0. O gol da vitória dos paulistas saiu aos 51 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o time da Serra segue com 12 pontos na vice-liderança da competição.

O próximo compromisso do Caxias pela Série C está marcado para o final de semana. Na sétima rodada, o Grená vai para mais um jogo fora de casa. No sábado (24), o time de Júnior Rocha pega o Itabaiana-SE, às 19h30min.

O JOGO

O confronto valendo a liderança começou com o goleiro Thiago Coelho trabalhando logo aos 3 minutos, em cabeçada de Hélder para o time da casa. A resposta mais forte do Caxias veio aos 12 minutos, com uma bola no travessão. Depois de um levantamento de Tomas Bastos, em escanteio, Lucas Cunha carimbou o travessão do São Bernardo.

Em um jogo equilibrado, aos 29, mais um ataque do São Bernardo. Ne entrada da área, Rodolfo arrematou e o goleiro Grená defendeu. Com mais posse de bola, o time paulista terminou o primeiro tempo perto do gol do Caxias. Porém, o adversário não conseguia infiltrar na área do time da Serra. Nos 45 minutos iniciais, a equipe de Júnior Rocha veio na proposta de jogar mais posicionado e buscando a velocidade nos ataques. Entretanto, as melhores jogadas do Grená vieram na bola parada.

SEGUNDO TEMPO

Sem mudanças no retorno do vestiário, o Caxias buscou valorizar a posse de bola, mas ainda não conseguia chegar com força. Com 19 minutos da etapa final, o técnico Rocha sacou o centroavante Willen Mota e reforçou o meio-campo, com a entrada de Eliedson. Antes dos 25 minutos, o time paulista colocou uma bola no travessão. Por outro lado, o Grená não criou jogadas que levassem perigo ao goleiro Júnior Oliveira.

Em um dos poucos lances de vitória pessoal do time da casa, no segundo tempo, aos 33 minutos, Sillas recebeu na área e finalizou de perna esquerda. Para sorte Grená, a bola foi para fora. No minuto anterior, o treinador do Caxias arriscou. Ele sacou Tomas Bastos e Calyson e colocou dois atacantes: Richard e Eduardo. O jogo se tornou perigoso para o Caxias com muitas faltas no entorno da área.

Sem criar no segundo tempo, o destino foi cruel com o Caxias. Aos 51 minutos do segundo tempo, Dudu Miraíma marcou o gol da vitória da equipe paulista. Após um erro da defesa Grená, em cruzamento de Pará, Eliedson furou cabeceio e Dudu finalizou alto para decretar os três pontos do time de São Bernardo do Campo. Com 1 a 0, restou o árbitro encerrar o jogo.

FICHA TÉCNICA

Série C do Brasileiro - 6ª rodada

Estádio 1º De Maio em São Bernardo do Campo

São Bernardo 1x0 Caxias

São Bernardo: Júnior Oliveira; Hugo Sanches (Rodrigo Ferreira, 20/2º), Hélder, Matheus Salustiano e Pará; Emerson Santos, Romisson (Vitinho, 28/2º), Foguinho (Dudu Miraíma, 20/2º), e Pedro Felipe (Felipe Garcia 28/2º); Rodolfo e Felipe Azevedo (Sillas, 11/2º). Técnico: Ricardo Catalá

Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes (Ronei, 17/2º), Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos (Eduardo, 32/2º); Iago (Douglas Skilo, 10/2º), Calyson (Richard, 32/2º) e Willen Mota (Eliedson, 17/2º). Técnico: Júnior Rocha

Gols: Aos 51 minutos do segundo tempo Dudu Miraíma marcou para o São Bernardo.

Amarelos: Tomas Bastos (C), Thiago Ennes (C), Emerson Santos (SB), Calyson (C)