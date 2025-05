Caxias começa a venda de ingressos para jogo contra o Londrina pela Série C

No próximo sábado (31), o Caxias volta a campo no Estádio Centenário, após duas partidas fora de casa pela Série C. Pela 8ª rodada, a equipe Grená enfrentará o Londrina, às 19h30min, em Caxias do Sul.

A direção do Caxias já iniciou a venda de ingressos para esta partida, com valores iguais para ingressos antecipados e no dia do jogo. O torcedor pode garantir a sua presença na arquibancada ao valor de R$ 30,00, a meia-entrada é R$ 15,00. O setor social e cadeira o preço é de R$ 40,00. O torcedor pode comprar presencialmente no Estádio ou de forma online no site Minha Entrada.