Bragantino x Juventude: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão 2025

Confronto reúne equipes em situações opostas na tabela de classificação. Arte Pioneiro / Agencia RBS

Bragantino e Juventude se enfrentam pela 10ª rodada do Brasileirão 2025 nesta segunda-feira (26). O confronto ocorre às 20h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista-SP.

O Verdão não vence na competição há seis rodadas — com quatro derrotas e dois empates — e vem de um 1 a 1 com o Fluminense, no Alfredo Jaconi, em jogo que marcou a estreia do técnico Claudio Tencati. O Ju abre a rodada na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com oito pontos.

Já o Bragantino perdeu em casa para o Palmeiras, na última rodada, por 2 a 1, mas manteve-se no G-4, em 4º, com 17 pontos. No meio de semana, o Massa Bruta goleou o Criciúma, pela terceira fase da Copa do Brasil, por 6 a 0.

Prováveis escalações:

BRAGANTINO: Cleiton;

Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos (Gusmán) e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo (Ewerthon), Adriano (Natã), Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca; Batalla, Taliari (Giovanny) e Gilberto. Técnico: Claudio Tencati

Arbitragem para Bragantino x Juventude

Lucas Casagrande-PR, auxiliado por Rafael Trombeta-PR e Luis Carlos Costa-RN. Quarto árbitro: Leo Simão Holanda-CE. VAR: Rafael Traci-SC.

Onde assistir a Bragantino x Juventude

A Rádio Gaúcha Serra inicia a transmissão a partir das 19h no FM 102.7 e em GZH, opção Serra.

O Premiere anuncia a transmissão da partida.

Como chegam

O lateral-esquerdo Felipinho segue como desfalque, com lesão muscular. Wilker Ángel, com dores na panturrilha, e Rodrigo Sam, com dores no púbis, não devem ficar à disposição. Adriano Martins e Natã disputam uma vaga. Abner está em negociações adiantadas com o Botafogo. E na frente, Giovanny pode ganhar o lugar de Taliari.

No Bragantino, o atacante Pitta e o lateral-direito Agustín Sant'Anna são desfalques para o duelo. O atacante sofreu um estiramento na coxa esquerda e o lateral-direito teve uma lesão na coxa direita.