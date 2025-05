Em negociações Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Botafogo formaliza proposta ao Juventude para contratar o zagueiro Abner

Atleta não deve atuar mais com a camisa do Verdão, uma vez que já realizou seis partidas no Brasileirão 2025 e um sétimo jogo impossibilitaria a utilização dele na competição por outra equipe

