Atleta do Recreio da Juventude representará o Brasil em Surdolimpíadas 2025

Na última semana, o nadador Keuryn Gabriel da Rosa Anelli e a técnica Daniela Hollweg Gonzalez foram convocados para as Surdolimpíadas de Verão de 2025. A competição acontece em Tóquio, no Japão, de 15 a 26 de novembro.

— Receber essa convocação é uma grande honra e uma enorme responsabilidade. Representar o Brasil em uma competição do porte dos Deaflympics é o reconhecimento de um trabalho construído com muita dedicação e amor ao esporte. Estou muito feliz por levar o nome de Caxias do Sul e do Recreio da Juventude para o Japão, e mais ainda por acompanhar de perto a evolução dos nossos atletas, como o Keuryn, que é um exemplo de superação e talento — afirma Daniela.