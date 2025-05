Atleta da APV/UCS é convocada para treinamentos da Seleção Brasileira Sub-17

Na última segunda-feira (19), a gaúcha Anna Luisa Schuch Igansi, recebeu um convite para participar do Laboratório de Avaliação da Seleção Brasileira Sub-17 Feminina.

Natural de São Lourenço do Sul e a única gaúcha entre a lista de convocadas, Anna tem 15 anos e atua como ponteira titular nas categorias sub-16 e sub-19 da equipe da APAVÔLEI/UCS.

A ponteira foi convidada para integrar o time mirim da UCS em agosto de 2022, participando dos jogos finais do campeonato estadual da categoria. Em 2024, conquistou a Copa Cláudio Braga — Série Ouro, consagrando-se a maior pontuadora da partida final. No início desse ano, a atleta passou a atuar na seleção gaúcha sub-16 .

— Quando recebi a notícia fiquei extremamente feliz, pois sabia da concorrência e da dificuldade de ser selecionada. Ser a única atleta gaúcha na lista me deixa a responsabilidade de ser uma boa representante do meu estado. A APAAVOLEI sempre me apoiou e faz parte dessa conquista, assim como minhas colegas de equipe — comentou Anna.