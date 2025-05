Atleta da APV/UCS é convidado para treinamentos da Seleção Brasileira Sub-19

De 24 de julho a 3 de agosto, a cidade de Tashkent, no Uzbequistão, recebe o Mundial de Vôlei Sub-19. A Seleção Brasileira iniciou os treinos preparatórios e, entre os convocados, um atleta da APV/UCS.

Lorenzo José Trentin, ponteiro de 15 anos, foi convidado para treinamentos após conquistar títulos brasileiros com a seleção gaúcha nas categorias sub-18 e sub-16, onde foi eleito o melhor da posição.

O jovem de 1m99cm teve um bom desempenho em competições estaduais e nacionais, rendendo-lhe a segunda convocação para representar o país. Em 2024, Lorenzo também fez parte do laboratório de atletas da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

No Mundial, o Brasil está no grupo D juntamente com: EUA, Coreia, Colômbia, Cuba e Finlândia.