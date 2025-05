Atacante e zagueiro estão de saída do Juventude

O Juventude terá a saída de dois jogadores do elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro: o atacante Petterson, de 21 anos, e o zagueiro Kawan, de 22. Ambos estavam emprestados ao clube alviverde e não permanecerão para a continuidade da temporada.

Petterson, que tem vínculo com o Flamengo, tinha contrato de empréstimo com o Juventude até o final da temporada. Contudo, o baixo rendimento do atleta motivou a sua liberação. O Paysandu deve ser o próximo destino do atacante.