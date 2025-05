Atacante acerta sua saída do Caxias

Atleta entrou no decorrer na partida com São Bernardo e jogou 17 minutos. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O atacante Richard não faz mais parte do elenco de jogadores do Caxias. O atleta acertou a sua saída do clube, em comum acordo, nesta segunda-feira (19). O Caxias só deve oficializar a rescisão de contrato do atacante na terça-feira após todas as formalizações.

O jogador esteve em campo na partida diante do São Bernardo, no último domingo, quando o time perdeu por 1 a 0, com gol no último minuto no Estádio 1º de Maio. Após a partida, o atleta acabou rebatendo um comentário de um torcedor nas redes sociais que criticava a sua atenção na derrota fora de casa.

Com a camisa do Caxias, Richard teve 16 jogos nesta temporada. Ele chegou como reforço para o Gauchão, Copa do Brasil e Série C. O atacante foi mais aproveitado no Estadual, com o técnico Luizinho Vieira. Contudo, foi perdendo espaço com andamento da temporada. Ele deixa o clube com dois gols marcados.