As prováveis novidades no time e no banco de reservas do Juventude contra o Atlético-MG

Equipe alviverde realizou último treino antes de encarar o Galo. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O Juventude encerrou neste domingo (4), a preparação para o confronto diante do Atlético-MG, pela sétima rodada do Brasileirão 2025. O duelo está marcado para esta segunda-feira (5), às 20h, no Alfredo Jaconi.

A equipe titular foi testada durante os treinamentos fechados da semana e o jogo-treino contra o Glória, na quinta-feira, também deu pistas importantes sobre aquilo que Fábio Matias pretende mandar a campo.

É praticamente certo que o esquema com três zagueiros, utilizado na derrota para o Inter, no Beira-Rio, foi deixado de lado. A grande novidade pode ser a presença de Jean Carlos junto com Mandaca no meio-campo. Sendo assim, Batalla ficaria entre os reservas.

Na defesa, apesar de ter observado Marcão no Grupo A no teste de quinta-feira, Gustavo ainda deve seguir com a camisa 1. Na zaga, Abner, Rodrigo Sam, Wilker Ángel e Marcos Paulo brigam por duas vagas.

Um provável Ju diante do Galo teria: Gustavo (Marcão); Ewerthon; Rodrigo Sam (Abner), Marcos Paulo (Wilker Ángel) e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson, Mandaca e Jean Carlos (Batalla); Ênio e Gilberto.

Novidades no banco

O volante Caíque e o atacante Gabriel Taliari devem ficar à disposição no banco de reservas.

O volante não atua desde agosto de 2024 quando sofreu uma grave lesão no joelho. Ele voltou aos gramados no jogo-treino contra o Glória e atuou por 30 minutos.